Пензенцам рассказали, будет ли увеличен взнос на капремонт в 2020 году

В пресс-центре правительства Пензенской области назвали стоимость взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2020 году.

Стоимость квадратного метра занимаемой площади составит 7 рублей 50 копеек, как и в этом году.

Напомним, что размер взноса в 2014 году составлял 6,6 рубля, в 2015—2016 гг. — 6,9 рубля, в 2017—2018 гг. — 7,2 рубля, в 2019-м — 7,5 рубля.

«Плата за капитальный ремонт предполагает предоставление компенсаций расходов всем имеющим на это законные основания категориям граждан и учитывается при расчете субсидии. По данному вопросу следует обращаться в органы социальной защиты по месту жительства», — отметили в пресс-центре.

Материал о том, кто может претендовать на компенсацию взносов на капремонт и как ее получить, читайте здесь.