В Пензе активизировалась работа по погашению долга МКП «Теплоснабжение»

МКП «Теплоснабжение г. Пензы» накопило долг в размере 1 млрд 600 млн рублей перед другими ресурсоснабжающими организациями. Варианты возвращения денег обсудили на встрече мэра Андрея Лузгина с директором предприятия Михаилом Кудимовым и руководителем Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андреем Ваниным.

«Наша задача — рассчитаться с долгами предприятия без учета субсидиарной ответственности муниципального бюджета», — заявил мэр Андрей Лузгин.

Компании «Т Плюс» предлагают принять объекты теплоснабжения по концессионному соглашению. Соответствующая «дорожная карта» уже есть, она согласована со всеми сторонами. Однако это не единственный вариант решения проблемы. В других регионах прибегали к иным способам, поэтому нужно направить кредиторам письма с предложением рассмотреть различные пути решения.

На балансе предприятия находится 121 центральный теплопункт, включая шесть арендованных, а также 261,4 км сетей. Основная часть магистральных сетей в областном центре принадлежит ПАО «Т Плюс», которое является одним из кредиторов муниципальной организации.