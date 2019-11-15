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«Утопает в грязи». Житель Богословки пожаловался на состояние ул. Овражной

15 ноября в 08:39 166 просмотров
, глава администрации обещал решить проблемы сельчан, однако до сих пор никаких мер не было предпринято.

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Житель села Богословка Пензенской области обратился в информагентство с жалобой на грязь на ул. Овражной. По его словам, глава администрации обещал решить проблемы сельчан, однако до сих пор никаких мер не было предпринято.

«Глава администрации обещал помочь. Но ни первого обещания по поводу дороги, ни второго с освещением, так и не выполнено. Прошу помочь в сложившейся проблеме», — написал он.

Житель села также приложил к обращению копию ответа из администрации от 20 мая 2019 года, в котором отмечается, что в этом году «будет прорабатываться вопрос по отсыпке щебнем незаасфальтированной части улицы». Также в документе за подписью главы Алексея Котина сообщается, что «улица Овражная будет включена в график работ по замене ламп уличного освещения в 3−4 квартал 2019 года».

Информагентство готовит повторный запрос в администрацию, чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, жители Пензенской области могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» информагентства. На каждый вопрос они получат ответы от ответственных лиц.


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