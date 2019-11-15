«Утопает в грязи». Житель Богословки пожаловался на состояние ул. Овражной

«Глава администрации обещал помочь. Но ни первого обещания по поводу дороги, ни второго с освещением, так и не выполнено. Прошу помочь в сложившейся проблеме», — написал он.
Житель села также приложил к обращению копию ответа из администрации от 20 мая 2019 года, в котором отмечается, что в этом году «будет прорабатываться вопрос по отсыпке щебнем незаасфальтированной части улицы». Также в документе за подписью главы Алексея Котина сообщается, что «улица Овражная будет включена в график работ по замене ламп уличного освещения в 3−4 квартал 2019 года».
Информагентство готовит повторный запрос в администрацию, чтобы разобраться в ситуации.
Напомним, жители Пензенской области могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» информагентства. На каждый вопрос они получат ответы от ответственных лиц.