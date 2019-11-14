В пензенский Фонд поддержки предпринимательства обратились почти 2000 человек

Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов рассказал о работе Фонда поддержки предпринимательства , который был создан по инициативе губернатора Ивана Белозерцева.

В фонд можно обратиться за консультацией, чтобы зарегистрировать ИП или юрлицо, получить финансовую поддержку или с предложением продукции на экспорт. На данный момент его клиентами стали почти 2000 человек.

Популярностью среди бизнесменов пользуется льготный продукт «8,5%", который предлагают ведущие банки на территории региона. В 2019 году сумма выданных компаниям кредитов уже перевалила за 4 млрд рублей.

«Изначально данным льготным продуктом могли воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса реализующие проекты в таких приоритетных областях, как сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительная отрасль. В настоящее время перечень расширен и включает в себя такие сферы, как медицина, культура, туризм, спорт, наука и бытовые услуги», — объяснили в пресс-службе регионального министерства экономики.

Льготное финансирование становится доступно для малого и среднего бизнеса благодаря ориентированному на него национальному проекту, который был инициирован президентом России. До 2024 года по этой линии регион получит более 2 млрд рублей. В 2019-м области выделяли 612,3 млн рублей.

«В текущем году микрофинансовая гарантийная компания «Поручитель» докапитализирована на 357 млн рублей, что позволило расширить линейку финансовых продуктов для таких категорий, как экспортно-ориентированные предприятия, женское и молодежное предпринимательство, а также для начинающих собственное дело. Компания «Поручитель» сегодня предлагает ставки по микрозаймам до 6,5%", — заявил Сергей Капралов.