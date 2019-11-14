Пензенские семьи с двумя и более детьми могут рассчитывать на ипотеку по выгодным условиям

Семьи, в которых — более двух детей, могут получить ипотечный кредит под выгодный процент, а также произвести рефинансирование уже имеющегося. Об этом рассказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан на брифинге 14 ноября.

С этой целью действует программа «Семейная ипотека», которая входит в структуру нацпроекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Право на получение ипотеки с процентной ставкой на весь срок кредита от 4,5 до 6% путем субсидирования имеют семьи, в которых с 1 января 2018 года и не позднее 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.

«Ипотечный кредит семья может направить на приобретение готовой или строящейся квартиры у юридического лица по договору долевого участия в строительстве либо договору уступки прав требования или договора купли-продажи или на приобретение жилого помещения с земельным участком на вторичном рынке у физического лица или юридического лица на территории Дальневосточного федерального округа в сельских поселениях», — рассказал Алексей Качан.

Кроме того, если у семьи, в которой родился второй или последующий ребенок, уже есть ипотечный кредит, то она может воспользоваться рефинансированием существующей процентной ставки.

Как рассказал Алексей Качан, в Пензенской области с 1 января 2018 года в 11940 семьях родились вторые и последующие дети. За это время 180 из них обратились в кредитные организации за получением данной меры поддержки.

По любым интересующим вопросам, касающимся семейной ипотеки, жители региона могут обратиться по телефонам: 8 (8412) 45-15-68 и 8 (8412) 94-40-66.