Кемеровского юриста не будут наказывать за неоднозначное фото с пензенского флешмоба

Кадр с флешмоба в честь 55-летия полета Юрия Гагарина в космос, который проходил в Пензе, мог обернуться для жителя Кемеровской области административной ответственностью.

В Катлане Кемеровской области юриста хотели привлечь к административной ответственности за фотографию с числом 55, расценив ее как демонстрацию нацистской символики, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Тайгу.Инфо».

Кадр был сделан во время флешмоба в Пензе, приуроченного к 55-летию первого полета человека в космос. Мероприятие в 2016 году устраивало региональное отделение движения «Российские студенческие отряды».

Скриншот из сюжета федерального телеканала юрист разместил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». На изображение обратили внимание сотрудники центра «Э» Кемеровской области. По заключению эксперта, фигура действительно похожа на свастику. Других аналогичных картинок на странице не было.

Сам юрист считает, что административное дело было возбуждено из-за его общественной деятельности. В итоге дело было закрыто, поскольку судья не нашел состава правонарушения.