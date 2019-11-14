Пензенцы забили тревогу из-за опасного места у Юбилейной площади

Жители дома № 169а по улице Суворова в Пензе обратились к активистам по поводу опасного участка, находящегося неподалеку от Юбилейной площади.

Речь идет об открытом колодце, который находится на дворовой территории.

«Наш дом выходит на Юбилейную площадь города, где находятся филармония и киноконцертный зал. По двору часто проходит множество людей, которые совершенно не знают, какая опасность их здесь поджидает», — сообщили пензенцы.

Общественники выехали на место и увидели, что бетонное основание колодца разрушено, люк отсутствует. По данному факту они обратились в Ленинскую районную администрацию, чтобы чиновники разобрались, кому принадлежит данный объект, и приняли меры, рассказали в исполкоме ОНФ в Пензенской области.