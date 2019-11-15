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В Пензе пройдет голосование за выбор территории для благоустройства

15 ноября в 06:05 30 просмотров
(12+) по выбору территорий, которые могут быть благоустроены в 2020 году.

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15 ноября в Пензе пройдет голосование (12+) по выбору территорий, которые могут быть благоустроены в 2020 году.

Жителям областного центра предлагают выбрать из длинного перечня объектов, находящихся в разных районах. Это Фонтанная площадь, смотровая площадка «Ласточка», автодром «Вираж», лыжная трасса «Снежинка», мотодром «Сура», улицы Бакунина, Московская и Пушкина (Привокзальная площадь).

Также в списке значатся несколько скверов: за дворцом единоборств «Воейков», «Копилка пословиц», имени Ф. Э. Дзержинского, имени А. С. Пушкина, имени В. Г. Белинского, имени В. В. Тарасова, «Химмаш», «Компрессормаш», «Дружбы» (на одноименной улице), «Спорт» (улицы Клары Цеткин, 21), «Велодром» (улица Ухтомского, 83а), ДК «Маяк», «Ласточкино гнездо», «40 лет Победы», на улице Каракозова, на углу улиц Центральной и Перспективной, на улице Октябрьской, на улице Славы и между улицами Октябрьской, Суворова и Плеханова.

Горожане могут проголосовать за благоустройство различных зон отдыха: у водоема «Арбековские пруды», у водоема на улице Павлушкина, у водоема «Засека», у водоема в Ахунах, у водоема в Заре, на реке Старая Сура в микрорайоне ГПЗ-24, на озере Красный куст.

В голосовании участвуют детский сад № 96 на Набережной реки Мойки, 41а, правый берег набережной, а также парки — имени В. Г. Белинского и Комсомольский.

Несмотря на длинный список, выбрать можно только один вариант, уточнили в пресс-службе мэрии.

Отдать свой голос за любимый объект может гражданин РФ старше 14 лет, проживающий в Пензе. Предъявив документ, удостоверяющий личность, участник опроса получит бюллетень, распишется за него в соответствующем списке, а также даст согласие на обработку персональных данных. Заполненный бюллетень нужно отдать члену территориальной счетной комиссии.

Счетные участки будут располагаться в администрациях Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов. Также будут работать мобильные счетные комиссии, их адреса можно уточнить здесь. Голосование будет проводиться с 8 до 19 часов.


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