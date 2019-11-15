В Пензе пройдет голосование за выбор территории для благоустройства

Жителям областного центра предлагают выбрать из длинного перечня объектов, находящихся в разных районах. Это Фонтанная площадь, смотровая площадка «Ласточка», автодром «Вираж», лыжная трасса «Снежинка», мотодром «Сура», улицы Бакунина, Московская и Пушкина (Привокзальная площадь).
Также в списке значатся несколько скверов: за дворцом единоборств «Воейков», «Копилка пословиц», имени
Горожане могут проголосовать за благоустройство различных зон отдыха: у водоема «Арбековские пруды», у водоема на улице Павлушкина, у водоема «Засека», у водоема в Ахунах, у водоема в Заре, на реке Старая Сура в микрорайоне ГПЗ-24, на озере Красный куст.
В голосовании участвуют детский сад № 96 на Набережной реки Мойки, 41а, правый берег набережной, а также парки — имени
Несмотря на длинный список, выбрать можно только один вариант, уточнили в пресс-службе мэрии.
Отдать свой голос за любимый объект может гражданин РФ старше 14 лет, проживающий в Пензе. Предъявив документ, удостоверяющий личность, участник опроса получит бюллетень, распишется за него в соответствующем списке, а также даст согласие на обработку персональных данных. Заполненный бюллетень нужно отдать члену территориальной счетной комиссии.
Счетные участки будут располагаться в администрациях Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов. Также будут работать мобильные счетные комиссии, их адреса можно уточнить здесь. Голосование будет проводиться с 8 до 19 часов.