Названы сроки возобновления подачи холодной воды в микрорайоне Север

Холодная вода вернется в несколько домов микрорайона Север в Пензе к 18 часам. Об этом корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» сообщили в пресс-службе ООО «Горводоканал».

Напомним, подача ресурса была приостановлена из-за утечки на улице Депутатской, 5. Бригада устраняет последствия аварии с 4 утра, работы продолжаются и в настоящий момент, однако находятся на завершающей стадии.

Пока холодной воды нет в домах № 4 и 5 на улице Депутатской, № 146, 150а, 152, 154, 156, 158 и 162 на улице Аустрина, № 2, 2а и 6 на улице Байкова, № 2, 3, 7, 7а, 9, 11 и 19 на улице Сумской, в школе и детском саду № 71, на улице Можайского, 3а, на 3-м проезде Можайского, 13, а также на ЦТП-138 и 139.

«На время работ был организован подвоз технической воды», — уточнили в пресс-службе.