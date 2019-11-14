Валерий Лидин рассказал иссинским депутатам об увеличении дотации району

Спикер областного парламента провел встречу с местным активом и принял участие в работе сессии Собрания представителей Иссинского района, на которой обсуждалась Стратегия социально-экономического развития до 2035 года, были рассмотрены вопросы внесения изменений в Положение о бюджетном процессе, а также проект главного финансового документа района на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов.

Валерий Лидин рассказал коллегам о работе над бюджетом региона, отметив, что заметно возрастут расходы на здравоохранение. Кроме того, Иссинскому району в региональном бюджете на следующий год предусмотрено существенное увеличение дотации.

Как сообщает пресс-служба ЗакСобрания региона, в завершение заседания прошло чествование воспитанника Иссинской детско-юношеской спортивной школы Артема Есмейкина, который в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата мира по армрестлингу. Валерий Лидин вручил ему благодарность парламента и пожелал новых спортивных достижений.