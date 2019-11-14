В отделе спецназа пензенскогого УФСИН прошел день открытых дверей (видео)

«У нас запланирована выставка вооружения, которое состоит на службе в отделах спецназначения. Каждому из гостей будет предоставлена возможность проверить свои силы по выполнению норматива по разборке-сборке оружия. Кроме того, приглашаем всех в постоянно действующую экспозицию «История управления федеральной службы исполнения наказаний Пензенской области», — рассказал заместитель начальника регионального управления ФСИН России Максим Михайлюк.
Гостями праздника стали действующие сотрудники и ветераны ведомства, представители власти, а также учащиеся школы № 65 Пензы. Он завершился показом документального фильма об истории и буднях бойцов отряда спецназначения УФСИН и вручением почетных грамот, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.