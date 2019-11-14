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Поисковики из Пензы признаны лучшими на слете ПФО в Кирове (видео)

14 ноября в 20:26 166 просмотров
«Поиск-Вездеход» стал обладателем гран-при слета поисковиков Приволжского федерального округа «Никто не забыт», который проходил в Кирове.

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Пензенский отряд «Поиск-Вездеход» стал обладателем гран-при слета поисковиков Приволжского федерального округа «Никто не забыт», который проходил в Кирове.

В течение трех дней 14 команд демонстрировали практические навыки архивной работы, оказания первой медицинской помощи, ориентирования на местности, знания военной истории, а также представляли свои проекты в творческих номинациях. По итогам конкурсных испытаний «Поиск-Вездеход» в четвертый раз занял первое место. Победителей чествовали в Законодательном Собрании региона.

«Ваша работа заслуживает самых высоких слов благодарности и самого низкого поклона от всех, кто и сегодня надеется перезахоронить останки своих отцов, дедов и прадедов, которые отдали жизнь ради нашего будущего и спасения Родины», — сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В ходе встречи он также отметил, в каких экстремальных условиях порой приходится работать поисковикам. В связи с этим депутатами приобретен мобильный бытовой комплекс, который в ближайшее время будет передан отряду. Также глава областного парламента сообщил о решении поддержать заявку пензенских поисковиков на соискание президентского гранта, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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