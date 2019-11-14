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Более 100 пензенских водителей рисковали жизнью своих детей (видео)

14 ноября в 21:29 144 просмотра

В результате дорожно-транспортных происшествий на территории Пензенской области три ребенка погибли и 119 получили травмы различной степени тяжести. Такова статистика за десять месяцев 2019 года.

В нескольких случаях водители пренебрегали детскими удерживающими устройствами. Чтобы еще раз напомнить родителям о правилах перевозки несовершеннолетних, сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Автокресло — детям». В ходе последнего свыше 100 автомобилистов были привлечены к административной ответственности.

«Госавтоинспекция напоминает, что, в связи с требованиями правил дорожного движения, перевозка детей должна осуществляться с использованием специальных удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребенка. Нарушение указанных требований влечет за собой наложение штрафа в размере 3000 рублей. Берегите жизнь и здоровье детей», — призвала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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