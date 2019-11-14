В Пензе школьников и студентов обучили пенсионной грамотности (видео)

В акции приняли участие более 80 регионов России. По словам сотрудников Пенсионного фонда, важно, чтобы подростки понимали, что их будущая пенсия начинает формироваться с первого рабочего дня. Поэтому уже сейчас необходимо рассказать им о том, как работает система. В этом должно помочь учебно-методическое пособие, которое специалисты презентовали на уроках пенсионной грамотности.

«В предисловии сказано, что в юности кажется, что молодость, здоровье и силы никогда нас не покинут, а старость и вовсе не наступит, но это не так. Каждый в свое время достигнет этого возраста. И условия жизни на пенсии — это лучшая оценка трудовой и социальной жизни, в которую вступает молодое поколение», — отметил начальник пензенского Пенсионного фонда России в Пензенском районе Денис Козлов.

Также специалисты рассказали о специальном сайте для школьников, где они могут найти всю необходимую информацию о принципах формирования пенсии, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.