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Пензенским детсадовцам рассказали о работе полицейских (видео)

14 ноября в 23:36 176 просмотров

В пензенском детском саду № 22 теперь все знают о работе полицейских. Там для воспитанников провели акцию сотрудники первого отдела полиции.

Детям рассказали и показали, как выглядит форма сотрудников правоохранительных органов. Полицейские продемонстрировали боевые приемы и приемы борьбы, а также познакомили ребят с работой кинологической службы.

Воспитанникам детского сада также рассказали о правилах безопасного поведения на улице. Напомнили, что нельзя разговаривать с незнакомцами, объяснили, как действовать в непредвиденных ситуациях.

Акция прошла в преддверии Дня участковых уполномоченных полиции, который отметят 17 ноября (0+). В честь праздника детям разрешили посидеть в салоне патрульной машины, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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