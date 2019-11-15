Туман на Олимпийской аллее в Пензе 14 ноября
Соревнования по эстетической гимнастике «Звезда Суры»
Что удивило студентку из Кыргызстана на свадьбах в Пензе
Ольга Изранова: Хочется показать своим примером, что женщины на многое способны
Наши новости
В Пензе школьников и студентов обучили пенсионной грамотности
Голодяев рассказал, повысятся ли цены на питание в школьных столовых
В Пензе проиндексируют зарплату бюджетникам
В Пензе на образовательные учреждения потратят почти 6 млрд рублей
В Пензе пройдет Межрегиональная книжная выставка-ярмарка
В Пензе подготовкой праздника в честь юбилея Куприна займется спецкомитет
Работа школьницы из Пензы признана лучшей на конкурсе поисковых отрядов
В Пензе юные художники выставили картины в ЗакСобре
Пензенские школьники проходят тестирование культурного кругозора
Участники третьей смены центра одаренных детей побывают в ведущих IT-компаниях Пензы

В пензенском университете прошла конференция для юных исследователей (видео)

15 ноября в 00:32 124 просмотра

В пензенском аграрном университете оценили научные достижения школьников. Там в 23-й раз прошла областная научно-практическая конференция юных исследователей окружающей среды. Всего их — порядка 70 человек.

«Если говорить о нашем университете, то здесь, конечно, это мероприятие выполняет профориентационную функцию, потому что ученикам показывают аудитории, рассказывают о том, кого мы готовим», — рассказал профессор пензенского аграрного университета Александр Иванов.

Конференция прошла по семи направлениям, в том числе — «Юные исследователи» — это номинация для школьников от 10 до 13 лет. Отдельно жюри выбирало победителей одного из этапов лесного конкурса «Подрост», которые отправятся представлять регион на всероссийском этапе в Москву. Примечательно, что среди работ школьников оказались и те, которые рассказывали об экологических особенностях их родных сел и деревень, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...