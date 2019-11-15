В пензенском университете прошла конференция для юных исследователей (видео)

В пензенском аграрном университете оценили научные достижения школьников. Там в 23-й раз прошла областная научно-практическая конференция юных исследователей окружающей среды. Всего их — порядка 70 человек.

«Если говорить о нашем университете, то здесь, конечно, это мероприятие выполняет профориентационную функцию, потому что ученикам показывают аудитории, рассказывают о том, кого мы готовим», — рассказал профессор пензенского аграрного университета Александр Иванов.

Конференция прошла по семи направлениям, в том числе — «Юные исследователи» — это номинация для школьников от 10 до 13 лет. Отдельно жюри выбирало победителей одного из этапов лесного конкурса «Подрост», которые отправятся представлять регион на всероссийском этапе в Москву. Примечательно, что среди работ школьников оказались и те, которые рассказывали об экологических особенностях их родных сел и деревень, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.