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Пензенские волонтеры отремонтировали ресурсный класс для детей-аутистов (видео)

15 ноября в 02:25 138 просмотров
«Единство без границ», чтобы отремонтировать целую секцию в пензенской средней школе № 27. Именно эти добровольцы летом оборудовали в Комсомольском парке площадку для детей с ограничениями по здоровью. Теперь они взялись за учебные классы.

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Полтора миллиона рублей за полтора месяца — столько и за такой короткий срок удалось собрать инициативной группе «Единство без границ», чтобы отремонтировать целую секцию в пензенской средней школе № 27. Именно эти добровольцы летом оборудовали в Комсомольском парке площадку для детей с ограничениями по здоровью. Теперь они взялись за учебные классы.

Младшеклассники школы № 27 сами снимают и монтируют мультфильмы — на базе учебного заведения работает мультимедийная лаборатория «Подарок». Правда, пока маленьким мультипликаторам тесновато, но совсем скоро им будет где развернуться — просторный кабинет для любимого занятия практически готов, осталось установить оборудование. Школа закупила его на средства выигранного гранта, а с ремонтом помогли неравнодушные взрослые, объединившиеся в инициативную группу.

«Обращались в организации и к добрым людям. Кто 100 рублей дал, кто 1000, кто 5000, даже 20 тысяч. Некоторые материалами помогали, другие — конфетами для праздника или сертификатами», — рассказала участница инициативной группы «Единство без границ» Маргарита Белова.

Результат превзошел ожидания. Активисты забетонировали полы, уложили ламинат, покрасили стены, заменили электропроводку и не только. Изначально планировали отремонтировать два кабинета, но в итоге сделали все четыре. Причем дело не ограничится реконструкцией: каждый класс оснастят необходимым оборудованием. Особенным стал ресурсный класс, предназначенный для занятий с детьми-аутистами.

«Будет синтезатор, проектор и экран. Игры и дидактические материалы уже есть, разместим их в специальных шкафах, будут мини-зоны — учебная и для отдыха», — сказала заместитель директор средней школы № 27 Пензы Наталья Ефимова.

Будет чем заняться, где отдохнуть, в том числе — активно, а 15 ноября в полдень участники инициативной группы собираются устроить для школьников большой праздник, с подарками и сюрпризами (0+). Осталось вкрутить последний шуруп и навести чистоту, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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