В Городище 14 спасателей выезжали на тушение пожара

Сигнал о возгорании на территории дома № 19 на улице Красноармейской поступил на пульт дежурного в 17:57. Огонь охватил деревянные и кирпичные сараи общей площадью 150 квадратных метров.
На вызов выехали 14 спасателей на пяти спецмашинах, которые ликвидировали пожар без погибших и пострадавших.
«По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе регионального управления.
Сотрудники МЧС призывают пензенцев быть осторожнее с огнем, в том числе — при использовании обогревателей в холодное время года. Также не стоит забывать о правилах безопасности при курении.