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В Городище 14 спасателей выезжали на тушение пожара

14 ноября в 22:07 112 просмотров
, который произошел 14 ноября в городе Городище.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили о пожаре, который произошел 14 ноября в городе Городище.

Сигнал о возгорании на территории дома № 19 на улице Красноармейской поступил на пульт дежурного в 17:57. Огонь охватил деревянные и кирпичные сараи общей площадью 150 квадратных метров.

На вызов выехали 14 спасателей на пяти спецмашинах, которые ликвидировали пожар без погибших и пострадавших.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе регионального управления.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев быть осторожнее с огнем, в том числе — при использовании обогревателей в холодное время года. Также не стоит забывать о правилах безопасности при курении.

Фотография: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

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