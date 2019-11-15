Появилось видео крупного пожара в Городищенском районе

В группе социальной сети «ВКонтакте» опубликована видеозапись, на которой запечатлен крупный пожар в городе Городище Пензенской области.

Напомним, возгорание произошло вечером в четверг, 14 ноября. На улице Красноармейской огонь охватил кирпичные и деревянные сараи размером 150 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован силами 14 спасателей, прибывших на место на пяти спецмашинах. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили, что пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

«Стоять снимать все горазды, но хотя бы помочь расправить свернутый пожарный рукав все брезгуют…» — написал в комментариях под постом пользователь Сети.