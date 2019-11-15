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Появилось видео крупного пожара в Городищенском районе

15 ноября в 09:06 142 просмотра
«ВКонтакте» опубликована видеозапись, на которой запечатлен крупный пожар в городе Городище Пензенской области.

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В группе социальной сети «ВКонтакте» опубликована видеозапись, на которой запечатлен крупный пожар в городе Городище Пензенской области.

Напомним, возгорание произошло вечером в четверг, 14 ноября. На улице Красноармейской огонь охватил кирпичные и деревянные сараи размером 150 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован силами 14 спасателей, прибывших на место на пяти спецмашинах. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили, что пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

«Стоять снимать все горазды, но хотя бы помочь расправить свернутый пожарный рукав все брезгуют…» — написал в комментариях под постом пользователь Сети.

Фотография: скриншот с видео - https://vk.com/videos-47515083?z=video-47515083_456240179%2Fclub47515083%2Fpl_-47515083_-2

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