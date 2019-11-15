Врачи рассказали, какие полезные продукты резко повышают сахар в крови

Если употреблять некоторые полезные овощи в чрезмерном количестве, это может навредить здоровью. По словам врачей, они резко повышают уровень глюкозы в крови.

Как сообщает «Российская газета», речь — о растительных продуктах с высоким гликемическим индексом (ГИ). Он считается большим, если составляет выше 70 единиц.

Специалисты советуют употреблять очень полезную для зрения морковку в сыром виде, так как ее ГИ составляет около 40. А вот от запеченной или вареной моркови лучше отказаться: ГИ возрастает до 85 единиц.

Богатый ценными микроэлементами и витаминами кабачок имеет такой же ГИ, как и сладкий арбуз, то есть 75 единиц. Соответственно, он может спровоцировать скачок сахара в крови. То же относится к брюкве, картофелю и шлифованному рису. ГИ у последнего — 89−90. А у бурого нешлифованного риса индекс — 50.