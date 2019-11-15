Туман на Олимпийской аллее в Пензе 14 ноября
Соревнования по эстетической гимнастике «Звезда Суры»
Что удивило студентку из Кыргызстана на свадьбах в Пензе
Ольга Изранова: Хочется показать своим примером, что женщины на многое способны
Наши новости
Насильникам запретят управлять такси
Российскому эко-оператору не выделили деньги на региональные проекты
Россиянина не пустили в самолет с пухлым котом
Россиян стали чаще обманывать с банковскими картами
В России увеличат максимальный размер декретных
В России увеличилось количество штрафов за продажу некачественного бензина
В регионах России предложили ограничить доступ мигрантов к ряду профессий
В России скорректируют ряд дорожных знаков
Медведев призвал обеспечить геномные центры новыми кадрами
Выручка российских экспортеров в январе-августе упала на 12 млрд долларов

Врачи рассказали, какие полезные продукты резко повышают сахар в крови

15 ноября в 09:12 174 просмотра
, это может навредить здоровью. По словам врачей, они резко повышают уровень глюкозы в крови.

" data-title="Врачи рассказали, какие полезные продукты резко повышают сахар в крови — Пенза-пресс, рунет за день">

Если употреблять некоторые полезные овощи в чрезмерном количестве, это может навредить здоровью. По словам врачей, они резко повышают уровень глюкозы в крови.

Как сообщает «Российская газета», речь — о растительных продуктах с высоким гликемическим индексом (ГИ). Он считается большим, если составляет выше 70 единиц.

Специалисты советуют употреблять очень полезную для зрения морковку в сыром виде, так как ее ГИ составляет около 40. А вот от запеченной или вареной моркови лучше отказаться: ГИ возрастает до 85 единиц.

Богатый ценными микроэлементами и витаминами кабачок имеет такой же ГИ, как и сладкий арбуз, то есть 75 единиц. Соответственно, он может спровоцировать скачок сахара в крови. То же относится к брюкве, картофелю и шлифованному рису. ГИ у последнего — 89−90. А у бурого нешлифованного риса индекс — 50.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...