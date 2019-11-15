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В Пензе подготовили проекты прокладки систем водоснабжения микрорайонов

15 ноября в 09:13 130 просмотров

В нескольких микрорайонах Пензы по поручению губернатора Ивана Белозерцева разработали проектно-сметную документацию на прокладку систем водоснабжения.

Так, ПСД на прокладку систем готово для поселка Победа, микрорайонов «Заря-1» и «Заря-2». Помимо этого, готов проект реконструкции водопровода от улицы славы до улицы Набережной Пензы, в стадии разработки находится документация на строительство систем водоснабжения поселка ЗИФ, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Работу по расширению инженерных сетей региона планируют продолжить и в следующем году.

«На реализацию в 2020 году на территории Пензенской области программы «Чистая вода» в региональном бюджете заложено более 100 миллионов рублей. Проблемы с водоснабжением населенных пунктов копились десятилетиями, будем решать их поэтапно. Муниципалитеты уже начали планировать эту работу на будущий год», — подчеркнул губернатор.


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