В Пензе рассматривают варианты модернизации производства на «молочной кухне»

В муниципальном автономном учреждении «Детское и лечебное питание» в Пензе требуется модернизация производства. Этот вопрос был поднят во время визита мэра Андрея Лузгина на предприятие.

В настоящее время мощности учреждения позволяют выпускать до шести тысяч порций продукции в день. Ее распространяют через 10 пунктов выдачи, а также в торговых точках сетевых магазинов.

«Выполняя муниципальное задание, мы обеспечиваем детей первого и второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей специальными молочными и дополнительными продуктами детского питания», — заявил директор МАУ Виктор Гвоздев.

Для увеличения производительности и усовершенствования технологий требуется реконструировать существующее помещение на средства муниципальной программы или построить отдельный блок, пояснили в пресс-службе администрации.

«Посмотрите готовые проектные решения модульных предприятий подобного типа. Совместно с Управлением капитального строительства города проанализируйте затраты с привязкой к инженерным сетям, логистикой. Нужно определиться, что целесообразнее — проводить реконструкцию данного здания либо построить новое», — поручил градоначальник своему заместителю Владимиру Попкову.

О том, как сейчас действует предприятие, рассказывал корреспондент ИА «Пенза-Пресс». В учреждении уверены, что изменения в лучшую сторону в части расширения линейки и роста производства наступят уже в следующем году.