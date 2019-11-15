Туман на Олимпийской аллее в Пензе 14 ноября
Соревнования по эстетической гимнастике «Звезда Суры»
Что удивило студентку из Кыргызстана на свадьбах в Пензе
Ольга Изранова: Хочется показать своим примером, что женщины на многое способны
Наши новости
В Пензе стартовало голосование за территории для благоустройства
В Пензе рассматривают варианты модернизации производства на «молочной кухне»
В Пензе подготовили проекты прокладки систем водоснабжения микрорайонов
«Утопает в грязи». Житель Богословки пожаловался на состояние ул. Овражной
В Пензе почти 6 тысяч малышей стоят в очереди в ясли
В Пензе пройдет голосование за выбор территории для благоустройства
Общественный совет выбрал первых жильцов поместья «Новые берега»
Пензенские волонтеры отремонтировали ресурсный класс для детей-аутистов
Пензенец воюет с главой ТСЖ
Пензенским детсадовцам рассказали о работе полицейских

Пензенцев испугала рассылка о банде, похищающей детей

15 ноября в 09:51 102 просмотра
, похищающей детей. Ее распространяют в мессенджерах.

" data-title="Пензенцев испугала рассылка о банде, похищающей детей — Пенза-пресс, рунет за день">

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области прокомментировали информацию о появлении банды, похищающей детей. Ее распространяют в мессенджерах.

В тревожном сообщение призывают активнее распространять информацию о якобы появившейся преступной группе, угрожающей детям.

«На сегодняшний день имеется информация, что появилась банда, которая похищает детей. Они разъезжают поразным городам, чтобы их не смогли поймать! Работают по такой схеме: едут медленно на автомобиле по дворам и якобы случайно из окна их машины выпадает котенок или щенок и просят ребенка помочь поймать сбежавшее животное! Предупредите детей, чтобы ни в коем случае не помогали им, а по возможности сразу звонили 02 или 112!» — говорится в сообщении.

Авторы текста ссылаются на «управу центрального округа», откуда якобы поступила данная информацию. Они уверяют, что предупреждения поступят в вузы, колледжи и школы.

В пресс-службе управления МВД России по Пензенской области заявили, что подобной информации в правоохранительные органы не поступало.

Ранее на телефоны пензенцев поступали фейковые сообщения о «террористах», якобы под видом сотрудников некой «Медицинской школы» и под предлогом проверки крови на сахар пытающихся «ввести вирус».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...