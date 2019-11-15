Мэр Пензы призвал разграничить функции МФЦ и отделов социального управления

Мэр Пензы Андрей Лузгин заявил, что отделы социального управления должны более эффективно использовать свои кадры, сократив бумажную работу и перейдя в электронный формат.

«По факту в настоящее время мы дублируем функции многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Нужно стремиться к тому, чтобы все окна приема, кроме МФЦ и портала электронных услуг, были закрыты. Свои ресурсы следует использовать на качественную обработку документов», — нацелил градоначальник, побывавший в отделе Железнодорожного района.

Работа Комплексного центра социальной помощи семье и детям Октябрьского района получила положительную оценку мэра. Аналогичные есть и в других трех районах города. Сотрудники учреждения помогают малообеспеченным и многодетным семьям, которые оказались в тяжелом положении. Например, в специальных пунктах для них собирают вещи.

«Практикуем акции, к примеру, в преддверии 1 сентября — сбор вещей в жилых микрорайонах. Размещаем плакаты в общественных местах. Информируем граждан, что они могут привезти одежду, постельное белье, обувь, игрушки в любой центр либо можем организовать их забор на дому. Единственная проблема — не все горожане понимают, что вещи нужно отдавать чистыми, опрятными, пригодными для дальнейшей носки.

Услуга востребована, здесь одеваются семьями, люди благодарны за помощь», — пояснила начальник городского социального управления Ирина Федонина.

Андрей Лузгин призвал активнее информировать граждан о такой возможности, а также заострил внимание на экологической стороне вопроса, когда вещи получают вторую жизнь в новых руках.