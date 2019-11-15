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«Микрозоопарк». Пензенец купил конфеты с ползающей начинкой

15 ноября в 10:19 190 просмотров
, но пришел в ужас после того, как развернул упаковку.

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Житель Пензы решил полакомиться конфетами, но пришел в ужас после того, как развернул упаковку.

Видеозапись происходящего мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что купил конфеты в магазине в Терновке.

«Оказались с сюрпризом, причем уже не в первый раз», — добавил он.

Судя по кадрам, из конфет выползали личинки и маленькие букашки. Пользователи в комментариях удивились тому, что пензенец, уже натыкался на подобное, но снова купил эти конфеты. Они предположили, что в случившемся виноват не магазин, а производитель. Также они прозвали лакомство микрозоопарком.

«Вафельная крошка побежала», — пошутил Михаил.

«Зато без химии», — отметил Евгений.

«Ешь быстрее, самая вкуснятина убегает», — написал Альберт.

Подписчики сообщества посоветовали мужчине обратиться в управление Роспотребнадзора.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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