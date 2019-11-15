В Пензе многодетные семьи могут погасить часть ипотеки за счет государства

Министр труда социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан в ходе брифинга с журналистами рассказал о мерах поддержки многодетных семей, у которых есть ипотечный кредит.

Семьи, в которых в 2019—2022 годах появился или появится третий или последующий ребенок, могут рассчитывать на погашение ипотеки, сумма поддержки составляет не более 450 тысяч рублей.

«С 1 января 2019 года в Пензенской области в 1755 семьях родились третьи и последующие дети. Из 1000 многодетных семей по России, заявившихся на погашение ипотечного (жилищного) кредита в размере 450 тыс. рублей, в регионе уже 25 многодетных семей воспользовались этим», — сообщил Алексей Качан.

Данной мерой господдержки можно воспользоваться один раз, начиная с 25 сентября. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года.

Чтобы погасить таким образом ипотеку, нужно обратиться в банк с пакетом документов: удостоверяющие личность и гражданство гражданина и его детей, в том числе — материнство или отцовство, документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под строительство индивидуального дома, сообщил министр.

Интересующие вопросы пензенцы могут задать специалистам министерства труда по телефонам: (8412) 45−15−68 и (8412) 94−40−66.