Пензенская картинная галерея приглашает на акцию «Вечерний музей»

Пензенская областная картинная галерея имени К. А. Савицкого запустила новый проект «Вечерний музей» (0+), который стартует 15 ноября.

В пятницу музей откроется в 11 часов и будет встречать гостей до 20 часов. В это время будет доступна основная экспозиция и выставки. Также запланированы мероприятия.

В 18:30 в главном корпусе галереи начнется мастер-класс для группы минимум из пяти человек «Удивительная акварель». Чтобы стать его участником, нужно заранее сообщить о своем желании присоединиться к занятию по телефону 56−63−73.

В 18:45 стартует тематическая экскурсия по залам западноевропейского искусства, которую проведет заведующая залом экспозиции Нина Санталова. Чтобы мероприятие состоялось, нужно также набрать минимум пять человек. Сбор группы объявлен в фойе.

Одно мероприятие запланировано в Губернаторском доме. В 17:30 пензенцев приглашают на вечер памяти великой княгини Елизаветы Федоровны и царской семьи. Встречу «Претерпевшие до конца» проведет журналист Ольга Малинина. Вход — бесплатный.

С 18 часов входные билеты для просмотра основной экспозиции и выставки будут продаваться по льготной цене в 100 рублей, уточняется на официальной странице учреждения культуры в социальной сети «ВКонтакте».