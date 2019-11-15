Стали известны даты голосования за лучший спектакль ПФО

В голосовании участвуют студенческие и школьные театральные коллективы ПФО. Выбрать лучшую постановку можно будет с 14 часов 29 ноября до 13 часов 30 ноября, позвонив по бесплатному телефону 8 800 350-35-43. Отмечается, что за свой регион голосовать нельзя.
Каждому спектаклю присвоили свой порядковый номер: от 1 до 14 — у студенческих и от 15 до 28 — у школьных.
Зрители смогут увидеть подсчет голосов и оглашение итогов в 13 часов 30 ноября в режиме онлайн на сайте.
Напомним, фестиваль «Театральное Приволжье» (6+) инициировал полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он направлен на вовлечение молодежи в театральную среду и создание стимулов для развития искусства.
Пензенский регион на фестивале представляют студенческий театр «Кириллица» со спектаклем по мотивам рассказов