Стали известны даты голосования за лучший спектакль ПФО

29 ноября стартует голосование за лучший спектакль Приволжского федерального округа. Пензенцев приглашают принять в нем участие.

В голосовании участвуют студенческие и школьные театральные коллективы ПФО. Выбрать лучшую постановку можно будет с 14 часов 29 ноября до 13 часов 30 ноября, позвонив по бесплатному телефону 8 800 350-35-43. Отмечается, что за свой регион голосовать нельзя.

Каждому спектаклю присвоили свой порядковый номер: от 1 до 14 — у студенческих и от 15 до 28 — у школьных.

Зрители смогут увидеть подсчет голосов и оглашение итогов в 13 часов 30 ноября в режиме онлайн на сайте.

Напомним, фестиваль «Театральное Приволжье» (6+) инициировал полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он направлен на вовлечение молодежи в театральную среду и создание стимулов для развития искусства.