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Стали известны даты голосования за лучший спектакль ПФО

15 ноября в 10:49 152 просмотра

29 ноября стартует голосование за лучший спектакль Приволжского федерального округа. Пензенцев приглашают принять в нем участие.

В голосовании участвуют студенческие и школьные театральные коллективы ПФО. Выбрать лучшую постановку можно будет с 14 часов 29 ноября до 13 часов 30 ноября, позвонив по бесплатному телефону 8 800 350-35-43. Отмечается, что за свой регион голосовать нельзя.

Каждому спектаклю присвоили свой порядковый номер: от 1 до 14 — у студенческих и от 15 до 28 — у школьных.

Зрители смогут увидеть подсчет голосов и оглашение итогов в 13 часов 30 ноября в режиме онлайн на сайте.

Напомним, фестиваль «Театральное Приволжье» (6+) инициировал полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он направлен на вовлечение молодежи в театральную среду и создание стимулов для развития искусства.

Пензенский регион на фестивале представляют студенческий театр «Кириллица» со спектаклем по мотивам рассказов М. А. Булгакова «Записки юного врача» (12+) и народный самодеятельный коллектив — театральная студия «Арлекин» из города Заречного, которые вышли в финал со спектаклем «Проданный смех» (12+) по произведению Джеймса Крюса. Постановки можно посмотреть онлайн на сайтах фестиваля «Театральное Приволжье» и телеканала «Экспресс».

Фотография: скриншоты - http://xn--80aagjcbgozdsmdljgyc7qka.xn--p1ai/about, https://youtu.be/f2Erijalyls

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