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В Сосновоборской участковой больнице ждут врачей по программе «Земский доктор»

15 ноября в 11:45 94 просмотра

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин проверил условия пребывания и качество оказания медицинской помощи в Сосновоборской участковой больнице. Мнение о работе лечебного учреждения он узнал у самих пациентов.

На личном приеме главы ведомства побывали шесть человек. В основном их интересовало обновление и укрепление материально-технической базы больницы: необходимы новые флюорографы, рентген-оборудование и УЗИ-аппараты. Также на встрече поднимали вопрос об организации специализированной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Острой проблемой остается нехватка кадров. Сейчас в больнице не хватает участковых терапевтов и педиатров, невролога и психиатра.

«Надеемся, что в рамках программы «Земский доктор», которая предполагает выплату в 1 млн рублей, в ближайшие годы мы решим этот вопрос», — заявил главный врач межучреждения Илнур Аитов.

Одновременно осуществлялся консультативный прием главного внештатного невролога областного минздрава Алексея Буланова и главного внештатного кардиолога ведомства Елены Володиной.

«В продолжение рабочей поездки министр принял участие в работе заседания «Открытой трибуны» по реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории Пензенской области и Сосновоборского района. Завершился визит посещением врачебной амбулатории в селе Индерка для решения вопроса о включении данного медицинского объекта в мероприятия программ капитального ремонта», — сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Фотография: скриншот - http://health.pnzreg.ru/news/6230/

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