Стоит ли жителям Степановки переживать из-за строительства мусорного завода?

В селе Степановка Бессоновского района Пензенской области к 2022 году появится современный мусороперерабатывающий завод. Некоторые местные жители выражают опасения, полагая, что строительство предприятия негативно скажется на экологической ситуации в населенном пункте. Есть ли основания для тревоги, выяснили журналисты ИА «Пенза-Пресс».

Отметим, что поводом для того, чтобы глубже исследовать тему строительства нового завода, явилась информация, распространяемая некими активистами, которые утверждают, что данный объект якобы несет угрозу для здоровья степановцев. Чтобы понять, так ли это, предлагаем обратиться к сухим фактам.

Что представляет собой проект нового завода?

Как сообщили в пресс-службе регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в зоне «Север» Пензенской области, ООО «Управление благоустройства и очистки», проект современного завода предполагает строительство комплекса из автоматической сортировочной линии, линии компостирования и полигона захоронения.

Степановский завод станет аналогом предприятия, которое уже работает в Нижнем Новгороде с 2012 года. В связи с этим в августе делегация сельсовета, которую возглавил Андрей Денискин, работавший в то время в должности главы местной администрации, побывала на заводе «Маг Груп» по переработке ТКО и полигоне.

Глава администрации сельсовета поделился впечатлениями от экскурсии по заводу, которая была организована для делегатов. По словам Андрея Денискина, представителям Пензенской области продемонстрировали все этапы переработки поступающих отходов.

В частности, жителям Степановки показали, как мусоровозы разгружают на забетонированной станции забора отходов, находящейся под навесом. Пакеты с мусором подхватывает погрузчик, доставляет их на сортировочную линию. Затем специальный пакеторазрыватель высвобождает отходы, которые по конвейеру поднимаются на сортировку.

Мусор разделяют на 13 фракций, причем без участия человека. Комплекс полностью автоматизирован, работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Ручной труд задействуют только на входном контроле: сотрудники специальных постов отбирают крупногабаритный мусор, который мог бы застопорить движение линии. А дальше уже «умная техника» самостоятельно отсеивает органические и мелкие фракции, которые отправляются на захоронение.

Благодаря оптической сортировке мусор сначала делят на пластиковые и непластиковые отходы. Дальше первые сортируют на полипропилен, полиэтилен, цветной пластик, пленку и ряд других фракций, а вторые — на картон и бумагу. Железо и алюминий извлекают с помощью магнитов и электрического сепаратора.

Когда мусор становится однородным, его спрессовывают в брикеты объемом в один кубометр и отправляют дальше на переработку.

Также степановцам рассказали о технологии создания и захоронения отходов на полигоне. Технология такова: дно котлована застилают мембраной из полиэтилена высокой плотности, затем выкладывают дренажную систему, кладут трубы с определенным расстоянием и ставят газовыпуски.

Правда, в отличие от нижегородского полигона, в степановском планируется также создать линию компостирования, чтобы не отправлять мелкие бытовые отходы на захоронение, а перерабатывать в материал для засыпки оврагов или строительства дорог. Это позволит значительно сэкономить место на полигоне.

Отразится ли соседство с заводом на экологии в Степановке?

По словам Андрея Денискина, на подъезде к заводу — прототипу будущего комплекса в Степановке — делегаты не почувствовали никакого неприятного запаха и не увидели гор мусора, а лишь травянистый холм. Это связано с тем, что предприятие построено в соответствии со всеми современными требованиями, среди которых — удаленность от населенного пункта (5 километров по трассе М-5 «Урал») и изоляция вредных веществ.

Проникновению отходов в почву и подземные воды препятствует мембрана из высокоплотного полиэтилена, которой, как мы уже отмечали выше, застилают дно котлована. А когда холм полностью заполняется мусором, его закрывают и рекультивируют — затягивают такой же геомембраной, на которую кладут плодородный слой земли и высаживают траву.

Очевидно, что строительство нового завода, наоборот, улучшит экологическую ситуацию, ведь его запуск позволит уйти от старого, куда менее цивилизованного, способа захоронения мусор и уменьшит количество несанкционированных свалок.

Почему назрела необходимость в новом полигоне?

Как отметили в «Управлении благоустройства и очистки», вред экологии Пензенской области, скорее, нанесет дальнейшее бездействие: ведь действующая свалка в Чемодановке в настоящее время практически исчерпала свои мощности, подлежит закрытию и рекультивации. Кроме того, так как она находится в границах населенного пункта, то является объектом ранее накопленного экологического ущерба. Если продолжать ее эксплуатировать, не предлагая никаких альтернатив, это может быть чревато серьезными последствиями для жителей региона.

Также напомним о том, что и «Территориальная схема по обращению с отходами, в том числе — с твердыми коммунальными отходами Пензенской области» предполагает строительство нового объекта вместо старой свалки в ближайшие годы.

На чьи средства строится завод?

Новый современный мусороперерабатывающий завод будут возводить не на бюджетные средства. Механизмом реализации проекта является концессионное соглашение с частным инвестором. О том, что финансирование из бюджета не предусмотрено законодательством, ранее заявил председатель правительства региона Николай Симонов в ходе публичных слушаний проекта закона о бюджете на 2020-й и 2021−2022 годы.

«Нигде прямого регионального бюджетного финансирования в сфере обращения с ТКО не предусмотрено. На федеральном уровне предусмотрены средства только на рекультивацию существующих свалок, которые закрыты. В рамках концессионного соглашения будет построен новый полигон у нас в регионе. Бюджет берет на себя только выделение земельного участка, также в рамках концессионного соглашения мы взяли на себя обязательство построить дорогу к этому земельному участку и провести туда коммуникации. Земля, коммуникация и дорога — это бюджет, все остальное — нет», — подчеркнул Николай Симонов.

Напомним, соглашение было подписано 7 ноября прошлого года между правительством региона и ООО «Маг Груп Пенза». Объект будут строить за счет средств инвестора (30%) и заемных (70%). В пресс-службе регоператора зоны «Север» сообщили, что предприятие было создано специально для реализации проекта и не ведет иную коммерческую деятельность. В «Управлении благоустройства и очистки» заверили, что в настоящее время нет никаких оснований для сомнений в добросовестности организации.

Несмотря на все тревоги жителей Степановки, беспочвенность которых может быть доказана только со временем, когда завод начнет функционировать, очевидно, что в его строительстве назрела необходимость. Ведь свалка в Чемодановке практически исчерпала свои мощности, а это значит, что если не предпринять какие-то действия, то захоранивать мусор будет негде. Как это отразится на нашей экологии? К сожалению, ответ очевиден.