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Участниками акции во Всемирный день борьбы с диабетом стали 150 пензенцев

15 ноября в 12:22 166 просмотров
акция «Время действовать!», посвященная Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.

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В торгово-ярмарочном комплексе на улице Суворова состоялась информационно-профилактическая акция «Время действовать!», посвященная Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.

В торговом павильоне расположились специалисты центра медицинской профилактики во главе с главным внештатным специалистом-эндокринологом министерства здравоохранения Пензенской области Екатериной Князькиной. Им помогали студенты медицинского колледжа.

Все желающие могли измерить артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови, определить индекс массы тела и окружность талии. На основе этих данных, а также личного опроса, который прошли 124 человека, медики давали индивидуальный прогноз относительно рисков развития сахарного диабета II типа в ближайшие 10 лет.

В итоге у 69% опрошенных и обследованных зафиксировали низкий или слегка повышенный риск развития болезни, а вот у остальных есть высокий риск диагностирования диабета в будущем.

Всего участниками акции стали около 150 пензенцев.

Напомним, всю неделю в кинотеатрах перед началом сеансов будут включать ролик «Симптомы диабета», который подготовили специалисты центра медпрофилактики.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/6226/

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