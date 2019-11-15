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В Пензе мужчина упал в котлован на строительной площадке

15 ноября в 12:23 166 просмотров

Житель Пензы не смог самостоятельно выбраться из полутораметровой ямы на стройке.

Инцидент произошел вечером 14 ноября на строительной площадке на проезде Чкалова. Пензенец упал и оказался зажат между фундаментными блоками и краем котлована возводимого дома. Самостоятельно подняться с глубины около полутора метров мужчина не смог, к тому же в момент падения он получил травму головы.

На спасение пензенца отправились специалисты главного управления пожарно-спасательного центра, получившие сообщение об диспетчера службы обработки экстренных вызовов «112». Прибыв на место, они спустились к пострадавшему на альпинистском снаряжении, освободили его и подняли на поверхность. Мужчину был передан врачам скорой помощи, сообщили в центре.

Это не первое за последнее время ЧП на объекте строительства. В минувшие выходные в траншею, вырытую у Бригадирского моста, угодил автомобиль «Лада Калина» с женщиной за рулем.

Фотография: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/11/15/11095065

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