В Пензе мужчина упал в котлован на строительной площадке

Инцидент произошел вечером 14 ноября на строительной площадке на проезде Чкалова. Пензенец упал и оказался зажат между фундаментными блоками и краем котлована возводимого дома. Самостоятельно подняться с глубины около полутора метров мужчина не смог, к тому же в момент падения он получил травму головы.

На спасение пензенца отправились специалисты главного управления пожарно-спасательного центра, получившие сообщение об диспетчера службы обработки экстренных вызовов «112». Прибыв на место, они спустились к пострадавшему на альпинистском снаряжении, освободили его и подняли на поверхность. Мужчину был передан врачам скорой помощи, сообщили в центре.

Это не первое за последнее время ЧП на объекте строительства. В минувшие выходные в траншею, вырытую у Бригадирского моста, угодил автомобиль «Лада Калина» с женщиной за рулем.