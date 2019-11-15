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Жителя Земетчинского района переехал КамАЗ

15 ноября в 13:00 150 просмотров
, однако получил множественные травмы. Инцидент стал основанием для возбуждения уголовного дела.

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Житель Пензенской области выжил при наезде на него КамАЗа, однако получил множественные травмы. Инцидент стал основанием для возбуждения уголовного дела.

27 июля житель Земетчинского района, стоя в очереди на погрузку зерна в свой КамАЗ, попросил 45-летнего знакомого, тоже водителя грузовика, привезти ему стопорный болт для ремонта транспортного средства. Тот в спешке не заметил, что забыл опустить кузов, которым и задел машину товарища.

Из-за столкновения земетчинец потерял равновесие и упал под свой КамАЗ. Грузовик по инерции начал катиться и переехал его.

Мужчина выжил, однако получил множественные серьезные травмы. В отношении 45-летнего сельчанина, причинившего тяжкий вред здоровью своему другу по неосторожности, возбудили уголовное дело, которое будет рассмотрено в суде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8-1629919/

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