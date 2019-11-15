Жителя Земетчинского района переехал КамАЗ

Житель Пензенской области выжил при наезде на него КамАЗа, однако получил множественные травмы. Инцидент стал основанием для возбуждения уголовного дела.

27 июля житель Земетчинского района, стоя в очереди на погрузку зерна в свой КамАЗ, попросил 45-летнего знакомого, тоже водителя грузовика, привезти ему стопорный болт для ремонта транспортного средства. Тот в спешке не заметил, что забыл опустить кузов, которым и задел машину товарища.

Из-за столкновения земетчинец потерял равновесие и упал под свой КамАЗ. Грузовик по инерции начал катиться и переехал его.

Мужчина выжил, однако получил множественные серьезные травмы. В отношении 45-летнего сельчанина, причинившего тяжкий вред здоровью своему другу по неосторожности, возбудили уголовное дело, которое будет рассмотрено в суде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.