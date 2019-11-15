Пензенцы вернули за отопление 34,5 млн руб долгов

В течение трех месяцев энергокомпания работала с неплательщиками. Так, на досках объявлений многоквартирных домов Пензы сотрудники размещали плакаты с указанием номеров квартир должников, а также суммой неоплаченных счетов за тепло и горячую воду.
«В преддверии Нового года у жителей областного центра есть возможность погасить имеющиеся долги без начисления пеней. Такие условия предусмотрены акцией «В Новый год без долгов», — напомнил директор Пензенского филиала АО «Энергосбыт Плюс» Павел Овчаров.
Участником акции может стать любой клиент компании. Для этого нужно не иметь или полностью погасить задолженность по оплате за отопление и горячую воду перед «ЭнергосбыТ Плюс», оплатить квитанцию ноября и внести предоплату за декабрь.
Победителей определят методом случайного генератора чисел, и объявят в феврале 2020 года. Выигравших ждут ценные подарки от компании.