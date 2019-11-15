Туман на Олимпийской аллее в Пензе 14 ноября
Соревнования по эстетической гимнастике «Звезда Суры»
Крупнейший* пензенский застройщик намерен поддержать полезный бизнес
Снюс. Здоровью молодых пензенцев угрожает новая опасность
Наши новости
«Микрозоопарк». Пензенец купил конфеты с ползающей начинкой
В Пензе жестко задержали автолюбителя. ВИДЕО
На ул. Ростовской сбили пешехода
Пензенец сообщил о смерти водителя в ДТП на ул. 8 Марта
Пользователей спросили, как правильно называют жителей Пензы
В соцсетях сообщают о тройном ДТП на перекрестке улиц Кураева и Красной
Кузнечане рассказали о многолетней свалке на кладбище
В Сети появилась полная версия драки пензенских водителей
Представитель УМВД Сергей Поплевин показал, как вычислили обманщиков в Facebook
«Наглость зашкаливает». Пензенцы обсуждают дерзкий поступок автолюбителя

В центре Пензы жестко столкнулись Hyundai и «Приора»

15 ноября в 12:58 150 просмотров
, 15 ноября, в центре Пензы случилось жесткое дорожно-транспортное происшествие, спровоцировавшее затор.

" data-title="В центре Пензы жестко столкнулись Hyundai и «Приора» — Пенза-пресс, рунет за день">

В пятницу, 15 ноября, в центре Пензы случилось жесткое дорожно-транспортное происшествие, спровоцировавшее затор.

На перекрестке улиц Суворова и Володарского водители часто не могут разобраться в очередности движения, что оканчивается авариями. На этот раз дорогу не поделили автомобили «Лада Приора» и Hyundai Solaris. Фотографии с места происшествия опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

В результате аварии у иномарки отлетел передний бампер, у отечественного автомобиля разбита правая фара и крыло.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», авария спровоцировала затор на улице Володарского от сквер имени В. Г. Белинского непосредственно до места столкновения.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншоты - https://vk.com/sova_penza?z=photo-156022223_457271846%2Fwall-156022223_130847, https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=trf%2Ctrfe&ll=45.016875%2C53.199425&z=16

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...