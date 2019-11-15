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Три пензенских педагога участвуют во всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям»

15 ноября в 13:33 52 просмотра
финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».

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Три представителя Пензенской области прошли в финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».

Соперниками педагогов дополнительного образования из Пензенской области будут 66 человек из разных регионов страны. В номинации «Техническая» за победу поборется Дмитрий Запорожец из центра развития творчества детей и юношества Пензы. В номинации «Социально-педагогическая» свое мастерство продемонстрирует Павел Немков из центра образования и профессиональной ориентации Заречного. Педагог технопарка «Кванториум» Михаил Демин претендует на победу в номинации «Наставничество в дополнительном образовании».

Также конкурс будет проводиться по художественному, естественнонаучному, туристско-краеведческому и физкультурно-спортивному направлениям деятельности. Отдельно выберут лучших дебютантов в профессиональной среде.

Церемония открытия конкурса состоится в областной филармонии 18 ноября в 17 часов. Сами испытания начнутся на следующий день в 9:30 и продлятся до 18:00. Участники будут выступать в третьем корпусе лицея № 2, классической гимназии № 1 и новом корпусе школы № 55 имени В. А. Стукалова.

Площадкой второго конкурсного дня выбрана школа имени М. Ю. Лермонтова в Засечном. Там с с 11 до 19 часов будет проходить «Педагогическое многоборье», которое и выявит лучшего в каждой номинации.

21 ноября в 14:30 победители каждого направления соберутся на «Педагогической риторике» в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. Выбрать победителя всего конкурса поможет смс-голосование, уточнили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Закрытие конкурса с подведением итогов запланировано на 21 ноября в киноконцертном зале «Пенза». Начало — в 17 часов.

Возрастные ограничения на мероприятия — 0+.

Фотография: скриншот - http://minobr.pnzreg.ru/news/4893/

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