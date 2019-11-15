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В Пензе 16 студенческих отрядов сразятся на областной спартакиаде

15 ноября в 13:40 70 просмотров
(ПГАУ) станет площадкой проведения VIII Областной спартакиады студенческих отрядов (0+). Она пройдет 16 и 17 ноября.

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Пензенский государственный аграрный университет (ПГАУ) станет площадкой проведения VIII Областной спартакиады студенческих отрядов (0+). Она пройдет 16 и 17 ноября.

Около 400 представителей 16 ведущих студенческих отрядов региона приедут в физкультурно-оздоровительный комплекс университета, расположенный в Ахунах. Им предстоит сразиться в мужской футбол, волейбол, стритбол, настольный теннис, армрестлинг, дартс, шахматы, спортивных эстафетах и определить лучших чирлидеров. Первенство разделят на личное, командное и общекомандное.

На стадионе «Рубин» и во дворце спорта «Сура» студенты будут сдавать нормативы ГТО.

Команды разделят на вузовские, членам которых есть 18, и команды колледжей и стажерских отрядов, в которых ребятам еще не 18 лет.

«По итогам Спартакиады команды студенческих отрядов, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и памятными призами ПРО МООО «Российские студенческие отряды». В 2019 году сборная команда студенческих отрядов Пензенской области заняла III место по итогам Окружной спартакиады», — напомнили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.


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