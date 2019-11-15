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В Шемышейском районе мать получила штраф, защищая сына

15 ноября в 13:30 62 просмотра
, однако женщина не спешит расставаться с деньгами.

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45-летнюю жительницу Шемышейского района Пензенской области наказали штрафом, однако женщина не спешит расставаться с деньгами.

Установлено, что полицейские приехали на место, чтобы забрать молодого человека в полицию на допрос. Однако мать решила заступиться за него и отталкивала людей в форме.

В результате на женщину составили протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. По решению суда ей назначили штраф — 500 рублей. Деньги сельчанка должна была заплатить в течение 60 дней, но не сделала этого.

Таким образом, женщина приобрела статус «должника». Судебные приставы Шемышейского районного отдела составили новый административный протокол, по котрому предусмотрено удвоение штрафа.

«Протокол был вновь рассмотрен мировым судом. Теперь женщина должна заплатить 1000 рублей в качестве штрафа», — сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.


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