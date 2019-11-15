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Пензенцы обсуждают гибель птиц в городе

15 ноября в 14:20 160 просмотров

Житель Пензы рассказал в Сети о погибшей синице в Терновке.

Фотографию мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что часто видел умерших птиц в Терновке. Пользователи в комментариях отметили, что в последнее время тоже замечали мертвых пернатых. Горожане задались вопросом, из-за чего это происходит.

Журналист информагентства связалась с пензенцем Михаилом Мишиным, который увлекается орнитологией. По его мнению, никакой аномалии в городе нет.

«Скорее всего, птицы гибнут, ударяясь о стеклянные здания. Больше нет видимых причин», — прокомментировал он снимок с парковки торгового центра.

Мужчина напомнил, что наступили холода и птицам становится труднее найти пропитание. Он призвал пензенцев начать подкармливать птиц, чтобы им было проще перезимовать. Он пояснил, что кормить пернатых лучше не жареными подсолнечными семечками и несоленым салом.

«Запрещено давать птицам пшено, так как оно разбухает в их желудках, и соленые продукты. По поводу хлеба — спорно, многие считают его опасным для пернатых, так как в нем содержится соль […]. Начинайте подкармливать птиц. Я сам уже тоже смастерил кормушку», — добавил Михаил Мишин.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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