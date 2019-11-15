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В Пензе бесхозные машины со спецстоянки передадут на утилизацию

15 ноября в 14:13 150 просмотров
, стоящие на муниципальной стоянке.

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В Ленинский районный суд города Пензы рассмотрел заявление о признании бесхозяйным имуществом автомобили, стоящие на муниципальной стоянке.

В суд обратилось управление муниципального имущества города. Его сотрудники просили признать бесхозными десять машин, находящихся на спецстоянке более трех лет. Авто были там, так как их собственники совершили административные правонарушения.

«Владельцам транспортных средств направлялись уведомления о наличии задолженности за хранение и ее оплаты в добровольном порядке. Однако никаких действий по возврату автомобилей не выполнено», — сообщили в пресс-службе суда.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что в отношении трех машин есть запреты на проведение регистрационных действий, которые вынесли судебные приставы. Остальные семь авто решено признать бесхозными, управлению предоставили право на их утилизацию.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.


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