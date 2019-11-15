Туман на Олимпийской аллее в Пензе 14 ноября
Соревнования по эстетической гимнастике «Звезда Суры»
Крупнейший* пензенский застройщик намерен поддержать полезный бизнес
Снюс. Здоровью молодых пензенцев угрожает новая опасность
Наши новости
Участники форума «Жар-птица-Пенза» освоят народные промыслы
В Пензе 16 студенческих отрядов сразятся на областной спартакиаде
Три пензенских педагога участвуют во всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям»
Стали известны даты голосования за лучший спектакль ПФО
Пензенская картинная галерея приглашает на акцию «Вечерний музей»
В пензенском университете прошла конференция для юных исследователей
В Пензе школьников и студентов обучили пенсионной грамотности
Голодяев рассказал, повысятся ли цены на питание в школьных столовых
В Пензе проиндексируют зарплату бюджетникам
В Пензе на образовательные учреждения потратят почти 6 млрд рублей

Дед Мороз ждет поздравлений с днем рождения от юных пензенцев

15 ноября в 14:24 146 просмотров

18 ноября Дед Мороз отметит свой день рождения. Уже шестой раз он устроит праздник в Пензенском областном драматическом театре имени А. В. Луначарского.

Поздравить Деда Мороза по телефону могут все юные пензенцы — одному из главных символов Нового года будет приятно услышать теплые пожелания, песенку или стишок. К тому же благодарность за звонок будет щедрой — каждый ребенок получит пригласительный билет на представление у елки и спектакль. Они будут проходить в учреждении культуры с 21 декабря по 8 января. Так, в прошлом году шоу и сказку бесплатно посетили 30 детей.

«Позвонить Деду Морозу и поздравить его с днем рождения можно будет в понедельник, 18 ноября, строго с 17 до 18 часов по телефону 56−47−04 (для иногородних код Пензы — 841−2). Звонки принимаются только от детей!» — отметили в пресс-службе драматического театра.

В учреждении предупредили, что разговор с дедушкой может не состояться из-за большого числа желающих дозвониться на единственный телефон. Отправить ему поздравление можно и по специальной почте — она будет работать в фойе драмтеатра.

Возрастные ограничения — 0+.

Фотография: скриншот - http://penzateatr.ru/news/default/view/id/1720

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...