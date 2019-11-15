Дед Мороз ждет поздравлений с днем рождения от юных пензенцев

18 ноября Дед Мороз отметит свой день рождения. Уже шестой раз он устроит праздник в Пензенском областном драматическом театре имени А. В. Луначарского .

Поздравить Деда Мороза по телефону могут все юные пензенцы — одному из главных символов Нового года будет приятно услышать теплые пожелания, песенку или стишок. К тому же благодарность за звонок будет щедрой — каждый ребенок получит пригласительный билет на представление у елки и спектакль. Они будут проходить в учреждении культуры с 21 декабря по 8 января. Так, в прошлом году шоу и сказку бесплатно посетили 30 детей.

«Позвонить Деду Морозу и поздравить его с днем рождения можно будет в понедельник, 18 ноября, строго с 17 до 18 часов по телефону 56−47−04 (для иногородних код Пензы — 841−2). Звонки принимаются только от детей!» — отметили в пресс-службе драматического театра.

В учреждении предупредили, что разговор с дедушкой может не состояться из-за большого числа желающих дозвониться на единственный телефон. Отправить ему поздравление можно и по специальной почте — она будет работать в фойе драмтеатра.

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