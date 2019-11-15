«Ростелеком» обновил тарифный план «Вызов»

Крупный российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» запустил обновленную линейку тарифных планов мобильной связи «Вызов» для корпоративных пользователей. Новые тарифные планы с постоплатной системой отличаются гигабайтами мобильного интернета и набором безлимитных сервисов.

Так, на 30% увеличился объем интернета, включенного в тариф. Кроме того, абоненты могут бесплатно пользоваться соцсетями или мессенджерами в зависимости от выбранного пакета. Они могут не думать о лимитах при использовании «ВКонтакте», Facebook или YouTube, а Viber и WhatsApp, которые доступны во всех тарифных линейках.

В настоящее время доступны три тарифных плана. Это упрощает выбор пользователя. Звонки на телефонные номера «Ростелекома» — безлимитны, а объемы вызовов на номера других операторов дома и в поездках по России меняются в зависимости от выбранного пакета. Роуминг по стране отсутствует.

Новые предложения также заинтересуют клиентов, которые полностью или частично оплачивают связь своим сотрудникам. Подключение возможно от одного номера. К тарифному плану «Вызов» также можно подключить членов семьи сотрудника.

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию — переход голосового общения в общение через интернет. Мы идем навстречу пользователям и увеличили в новой тарифной линейке «Вызов» пакет доступа в интернет как минимум до 15 Гб. Кроме того, наши пользователи оценят безлимитный интернет на социальные сети, мессенджеры и целый ряд других сервисов. Такую возможность может предоставить не каждый провайдер», — отметил директор по маркетингу бизнес-сегмента «Ростелекома» Сергей Таболин.

Подключиться к тарифному плану «Вызов» могут как действующие абоненты мобильной связи «Ростелекома», так и клиенты других операторов. Сменить старую SIM-карту на корпоративную карту «Ростелекома» с сохранением номера можно по услуге MNP (Mobile Number Portability, то есть перенос мобильных номеров), предоставляемую бесплатно.

Подробнее узнать о новых тарифных планах и познакомиться с процессом смены оператора можно на сайте www.rt.ru или по телефону 8 800 200-30-00.