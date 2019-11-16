В Пензенской области возбудили 11 уголовных дел по факту продажи контрафакта

В Пензенской области подвели итоги месячника по пресечению незаконного оборота алкоголя и табачной продукции.

Он стартовал 1 октября, а завершился 1 ноября.

«В период проведения месячника министерством сельского хозяйства совместно с Союзом производителей и дистрибуторов был проведен мониторинг 250 объектов торговли и общественного питания. Рабочие группы муниципальных образований проверили 2359 объектов потребительского рынка», — сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

В результате общественность выявила нарушения в 36 объектах потребительского рынка, а рабочие группы — в 171. Изъяли из продажи и отправили на экспертизу продукцию 26 торговых точек.

Всю информацию о контрафакте передали в районные отделения управления МВД. Так, правоохранители составили 116 административных протоколов, возбудили 11 уголовных дел и подготовили 49 заявлений в суд.

Активное участие в месячнике также приняли жители региона. 14 пензенцев сообщили о незаконной торговле алкоголем и табаком по «горячей линии» минсельхоза, а 357 — по районным телефонам доверия.

Несмотря на то, что месячник завершился, специалисты продолжает проводить проверки и рейды по торговым точкам.