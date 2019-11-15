Участники форума «Жар-птица-Пенза» освоят народные промыслы

15 ноября в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова открылся Всероссийский культурно-образовательный форум «Жар-птица-Пенза» (0+). Он посвящен русской традиционной культуре и ее сохранению в среде современной молодежи.

В фойе учреждения культуры организована выставка народных промыслов, музыкальных инструментов, старинной одежды, самоваров, кукол в традиционных костюмах и книг с русскими сказками и иллюстрациями к ним. Также для гостей организовали интерактивные зоны с мастер-классами по плетению кос. Здесь же можно было получить информацию о павлопосадских платках.

В рамках форума была организована работа вокальной, инструментальной, литературной, сказочной, театральной и этнографической образовательных школ и площадок мастер-классов по бисеро- и лозоплетению, вышивке, изготовлению музыкальных инструментов из бересты, птиц из бумаги и глиняных игрушек, росписи по дереву, технологии плетения поясов. Наставниками в школах стали мастера не только из Пензы, но также из Москвы, Волгограда и Воронежа.

«Завтра участники форума посетят музей-заповедник «Тарханы», где состоится церемония возложения цветов к могиле поэта М. Ю. Лермонтова , экскурсии и торжественное закрытие мероприятия», — сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобрания.

На пленарном заседании, которое предваряло открытие школ, присутствовали представители исполнительной и законодательной власти региона. Перед собравшимися выступил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

«Уважение и бережное отношение к уникальному историческому наследию, самобытной культуре и традициям является залогом экономического развития Пензенской области, ее социальной стабильности, а также расширения добрососедских связей с регионами нашей великой страны», — отметил он.

Он напомнил о региональном проекте «По следам забытых усадеб», в рамках которого депутаты и молодые парламентарии трудятся над сохранением историко-культурного наследия края. Программа получила грант на форуме «Таврида». Организуются выставки на патриотическую тематику и экологические акции. Еще одно направление деятельности — взаимодействие с поисковыми отрядами. Совместно с волонтерами проводятся мероприятия по восстановлению воинских захоронений и мемориалов, сохранению памяти об известных пензенцах.

Эта работа станет особенно актуальна в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Потомки должны знать правду о трагических событиях и героических подвигах наших предков. Уверен, Год памяти и славы должен консолидировать все здравые силы общества, укрепить нравственные ориентиры и стать опорой для созидания, вдохновить на великое дело служения Родине», — нацелил Валерий Лидин.