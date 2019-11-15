Туман на Олимпийской аллее в Пензе 14 ноября
Соревнования по эстетической гимнастике «Звезда Суры»
Крупнейший* пензенский застройщик намерен поддержать полезный бизнес
Снюс. Здоровью молодых пензенцев угрожает новая опасность
Наши новости
Дед Мороз ждет поздравлений с днем рождения от юных пензенцев
В Пензе 16 студенческих отрядов сразятся на областной спартакиаде
Три пензенских педагога участвуют во всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям»
Стали известны даты голосования за лучший спектакль ПФО
Пензенская картинная галерея приглашает на акцию «Вечерний музей»
В пензенском университете прошла конференция для юных исследователей
В Пензе школьников и студентов обучили пенсионной грамотности
Голодяев рассказал, повысятся ли цены на питание в школьных столовых
В Пензе проиндексируют зарплату бюджетникам
В Пензе на образовательные учреждения потратят почти 6 млрд рублей

Участники форума «Жар-птица-Пенза» освоят народные промыслы

15 ноября в 14:56 138 просмотров
«Жар-птица-Пенза» (0+). Он посвящен русской традиционной культуре и ее сохранению в среде современной молодежи.

" data-title="Участники форума «Жар-птица-Пенза» освоят народные промыслы — Пенза-пресс, рунет за день">

15 ноября в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова открылся Всероссийский культурно-образовательный форум «Жар-птица-Пенза» (0+). Он посвящен русской традиционной культуре и ее сохранению в среде современной молодежи.

В фойе учреждения культуры организована выставка народных промыслов, музыкальных инструментов, старинной одежды, самоваров, кукол в традиционных костюмах и книг с русскими сказками и иллюстрациями к ним. Также для гостей организовали интерактивные зоны с мастер-классами по плетению кос. Здесь же можно было получить информацию о павлопосадских платках.

В рамках форума была организована работа вокальной, инструментальной, литературной, сказочной, театральной и этнографической образовательных школ и площадок мастер-классов по бисеро- и лозоплетению, вышивке, изготовлению музыкальных инструментов из бересты, птиц из бумаги и глиняных игрушек, росписи по дереву, технологии плетения поясов. Наставниками в школах стали мастера не только из Пензы, но также из Москвы, Волгограда и Воронежа.

«Завтра участники форума посетят музей-заповедник «Тарханы», где состоится церемония возложения цветов к могиле поэта М. Ю. Лермонтова, экскурсии и торжественное закрытие мероприятия», — сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобрания.

На пленарном заседании, которое предваряло открытие школ, присутствовали представители исполнительной и законодательной власти региона. Перед собравшимися выступил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

«Уважение и бережное отношение к уникальному историческому наследию, самобытной культуре и традициям является залогом экономического развития Пензенской области, ее социальной стабильности, а также расширения добрососедских связей с регионами нашей великой страны», — отметил он.

Он напомнил о региональном проекте «По следам забытых усадеб», в рамках которого депутаты и молодые парламентарии трудятся над сохранением историко-культурного наследия края. Программа получила грант на форуме «Таврида». Организуются выставки на патриотическую тематику и экологические акции. Еще одно направление деятельности — взаимодействие с поисковыми отрядами. Совместно с волонтерами проводятся мероприятия по восстановлению воинских захоронений и мемориалов, сохранению памяти об известных пензенцах.

Эта работа станет особенно актуальна в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Потомки должны знать правду о трагических событиях и героических подвигах наших предков. Уверен, Год памяти и славы должен консолидировать все здравые силы общества, укрепить нравственные ориентиры и стать опорой для созидания, вдохновить на великое дело служения Родине», — нацелил Валерий Лидин.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Пензенской области

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...