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В Пензе священник поговорил с молодежью о выборе спутника жизни

15 ноября в 14:45 104 просмотра
«Как избежать брака в браке?»

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В одном из пензенских кафе прошла встреча студентов со священником Илией Ивановым. Разговор был посвящен теме «Как избежать брака в браке?»

Как отметили в пресс-службе Пензенской епархии, подобные встречи устраиваются постоянно. Примерно раз в месяц пензенские студенты беседует со священнослужителями на различные волнующие молодое поколение темы. Мероприятия всегда проходят в непринужденной обстановке.

Так, 14 ноября руководитель молодежного отдела Пензенской епархии Илия Иванов поговорил с ребятами о том, как выбрать спутника жизни. За чашкой кофе собравшиеся пришли к выводу, что при вступлении в брак важно не только опираться на собственные чувства, но и обращать внимание на черты характера избранника или избранницы. И, конечно, не стоит пренебрегать мнением старших.

На подобные беседы приглашаются все желающие. Информацию можно получить в Пензенской епархии.

Фотография: https://xn----7sbbracknn1actjpi5e2ih.xn--p1ai/2019/11/15/%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%be-%d1%81%d1%82-2/

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