В Пензе священник поговорил с молодежью о выборе спутника жизни

В одном из пензенских кафе прошла встреча студентов со священником Илией Ивановым. Разговор был посвящен теме «Как избежать брака в браке?»

Как отметили в пресс-службе Пензенской епархии, подобные встречи устраиваются постоянно. Примерно раз в месяц пензенские студенты беседует со священнослужителями на различные волнующие молодое поколение темы. Мероприятия всегда проходят в непринужденной обстановке.

Так, 14 ноября руководитель молодежного отдела Пензенской епархии Илия Иванов поговорил с ребятами о том, как выбрать спутника жизни. За чашкой кофе собравшиеся пришли к выводу, что при вступлении в брак важно не только опираться на собственные чувства, но и обращать внимание на черты характера избранника или избранницы. И, конечно, не стоит пренебрегать мнением старших.

На подобные беседы приглашаются все желающие. Информацию можно получить в Пензенской епархии.