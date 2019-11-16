Пенза заняла 2 место в ПФО по обеспеченности жильем

За девять месяцев года в Пензе возведено 259323 кв. м общей площади жилья. В расчете на 1000 человек населения это составляет 496,5 кв. м.

По данному показателю Пенза — в тройке лидеров среди столиц регионов ПФО. Выше показатели — у Казани (523,3 кв. м на 1000 человек), Чебоксаров (507). Самые низкие данные по состоянию на 1 октября — у Нижнего Новгорода и Перми (153,8 и 178,5 кв. м соответственно).

В Пензе общая площадь жилья, приходящаяся на одного жителя, по итогам 2018 года составила 29,2 кв. м. По этому показателю она заняла второе место в Поволжье.

Такие данные приводит Пензастат. Как отмечают в органе государственной статистики, выше показатель зафиксирован в Саратове — 29,5 кв. м. Неплохие результаты также имеются в Самаре — 28,9, Казани — 25,7, Ижевске — 21,5, Нижнем Новгороде — 25,1, Перми — 24,0 кв. м.

«Доля семей, получивших жилые помещения и улучшивших условия, от общего числа состоявших на учете в качестве нуждающихся на конец 2018 года в Пензе составила 3,2% (это пятое место в округе). Наибольший показатель — в Казани (7,0%), далее — Саратов (5,1), Ульяновск (4,2), Самара (3,5%). Наименьшие значения сложились в Чебоксарах и Нижнем Новгороде (по 0,5%)», — отмечают в Пензастате.