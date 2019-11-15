В Пензе полицейские спасли семью от родственника-поджигателя

Пензенцы сообщили в полицию о том, что их родственник пытается поджечь частный дом на улице Мереняшева.

Получив сигнал, наряд прибыл на место. Полицейские забежали внутрь жилища и увидели там мужчину, он размахивал руками и пытался прогнать визитеров. Дебошира задержали.

«Лейтенант полиции Павел Зубарев прошел в дальнюю комнату и увидел на полу огонь. Как выяснилось позже, нетрезвый хозяин квартиры разлил на полу горючую жидкость и поджег одеяло. Сотрудник правоохранительных органов вытащил горящий предмет на улицу, затушил, ликвидировав таким образом угрозу возгорания дома», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

После этого хозяйка жилища пояснила, что злоумышленник приходится ей дядей. Она, муж и три ребенка живут с родственником в одном доме, но в разных квартирах. У мужчины уже год нет электричества и газа. Накануне племянница увидела, что дядя развел костер в комнате, и попросила потушить огонь, на что тот повел себя неадекватно.

«Пензенец схватил бутылку с надписью «Ацетон», облил жидкостью из нее ступени дома и бросил горящую спичку. А затем, когда муж племянницы пытался помешать его действиям, плеснул горючей жидкостью ему в лицо. Впоследствии бригада «скорой помощи» доставила пострадавшего в больницу», — рассказали в пресс-службе.

Жительница Пензы заперла дядю в квартире и вызвала полицейских.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.