В Пензенской области в банках обнаружили около 50 поддельных купюр

В учреждении отмечают, что большая часть, 31 штука, — пятитысячные купюры. На втором месте — банкноты достоинством в тысячу рулей — 11 штук, четыре — номиналом 2000 рублей и по одной — номиналами 500 и 100 рублей.
Среди иностранной валюты подделок обнаружено мало: три банкноты номиналом 100 долларов США.
Чтобы бороться с подделками, Банк России проводит дистанционное обучение кассиров. Им рассказывают о способе проверки наличных. Это, по мнению госрегулятора, должно снизить число попадающих из розничной сети подделок.
«Если вы обнаружили банкноту, в подлинности которой сомневаетесь, можете сдать ее на экспертизу в подразделение любого банка, которое осуществляет операции с наличными деньгами», — отмечают в пензенском отделении Волого-Вятского ГУ Банка России.