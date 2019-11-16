Туман на Олимпийской аллее в Пензе 14 ноября
Соревнования по эстетической гимнастике «Звезда Суры»
Крупнейший* пензенский застройщик намерен поддержать полезный бизнес
Снюс. Здоровью молодых пензенцев угрожает новая опасность
Наши новости
Пензенца задержали за попытку поджечь дом племянницы
Полиция призывает пензенцев не вестись на фейковые сообщения о «террористах»
Кузнецкие гимнасты одержали победу в межрегиональном турнире
Пензячка попала в больницу после удара пивной кружкой по голове
Кузнечанка лишилась 18 тысяч долларов при обмене их на биткоины
Житель Иссы нажился на нарушившем ПДД знакомом
Хотел припугнуть. В кафе на Шуисте застолье закончилось поножовщиной
Областной суд оставил без изменения приговор по делу Савина, Ширшиной и Титковой
В Пензе осудили пенсионера, устроившего резню в коммуналке
Жителя Бессоновского района обвиняют в уклонении от армии

В Пензенской области в банках обнаружили около 50 поддельных купюр

16 ноября в 07:32 172 просмотра
, имеющих признаки подделки. По данным пензенского отделения Волого-Вятского ГУ Банка России, это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

" data-title="В Пензенской области в банках обнаружили около 50 поддельных купюр — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области в третьем квартале года в банковском секторе выявили 48 российских банкнот, имеющих признаки подделки. По данным пензенского отделения Волого-Вятского ГУ Банка России, это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В учреждении отмечают, что большая часть, 31 штука, — пятитысячные купюры. На втором месте — банкноты достоинством в тысячу рулей — 11 штук, четыре — номиналом 2000 рублей и по одной — номиналами 500 и 100 рублей.

Среди иностранной валюты подделок обнаружено мало: три банкноты номиналом 100 долларов США.

Чтобы бороться с подделками, Банк России проводит дистанционное обучение кассиров. Им рассказывают о способе проверки наличных. Это, по мнению госрегулятора, должно снизить число попадающих из розничной сети подделок.

«Если вы обнаружили банкноту, в подлинности которой сомневаетесь, можете сдать ее на экспертизу в подразделение любого банка, которое осуществляет операции с наличными деньгами», — отмечают в пензенском отделении Волого-Вятского ГУ Банка России.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...