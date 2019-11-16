В Пензенской области в банках обнаружили около 50 поддельных купюр

В Пензенской области в третьем квартале года в банковском секторе выявили 48 российских банкнот, имеющих признаки подделки. По данным пензенского отделения Волого-Вятского ГУ Банка России, это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В учреждении отмечают, что большая часть, 31 штука, — пятитысячные купюры. На втором месте — банкноты достоинством в тысячу рулей — 11 штук, четыре — номиналом 2000 рублей и по одной — номиналами 500 и 100 рублей.

Среди иностранной валюты подделок обнаружено мало: три банкноты номиналом 100 долларов США.

Чтобы бороться с подделками, Банк России проводит дистанционное обучение кассиров. Им рассказывают о способе проверки наличных. Это, по мнению госрегулятора, должно снизить число попадающих из розничной сети подделок.

«Если вы обнаружили банкноту, в подлинности которой сомневаетесь, можете сдать ее на экспертизу в подразделение любого банка, которое осуществляет операции с наличными деньгами», — отмечают в пензенском отделении Волого-Вятского ГУ Банка России.