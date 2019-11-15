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Юных пензенцев к конкурсу чтецов подготовят актеры, писатели и библиотекари

15 ноября в 15:49 160 просмотров
«Живая классика» (0+), в рамках которой пройдет презентация одноименного международного конкурса юных чтецов, а также состоятся мастер-классы, лекции о литературе для подростков и писательские встречи.

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18 ноября Пензенская область присоединится к всероссийской недельной акции «Живая классика» (0+), в рамках которой пройдет презентация одноименного международного конкурса юных чтецов, а также состоятся мастер-классы, лекции о литературе для подростков и писательские встречи.

Главной задачей мероприятий, которые будут проходить в течение недели до 24 ноября включительно, является помощь учащимся в подготовке к конкурсу. Также организаторы ставят целью расширение читательского кругозора школьников и подбор подходящей для каждого их них литературы.

Как и всегда, взрослые будут использовать творческий подход — с экскурсиями, выставками, приглашением известных личностей. Профессионалы в области актерского мастерства и литературы, а также библиотекари расскажут, как полюбить чтение в школьном возрасте, на какие жанры и каких писателей следует обратить внимание и как стать хорошим чтецом.

В финале они составят подборки и рекомендации с интересной литературой, которые попадут на интернет-ресурсы и в СМИ, уточняют организаторы.

В Пензе акция будет проходить в школах № 27, 32, 36, 56, 71 и лицее № 55. Адреса площадок в районах можно посмотреть здесь.

Фотография: фото предоставлено организаторами мероприятия

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