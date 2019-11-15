В Кузнецке онкобольную не обеспечили дорогостоящим лекарством

В течение трех месяцев жительница Кузнецка, у которой диагностировали онкологическое заболевание, самостоятельно покупала дорогое лекарство, хотя по закону об охране здоровья имела право на бесплатное получение препарата. Его должна была выписывать Кузнецкая межрайонная больница, однако в медицинской организации не подали заявку в министерство здравоохранения Пензенской области.

Чтобы восстановить справедливость, в местную прокуратуру обратился сын больной. Надзорный орган провел проверку, которая подтвердила факт нарушения.

«По результатам рассмотрения представления прокурора города медицинское учреждение организовало бесперебойное ежемесячное обеспечение кузнечанки необходимым лекарством, работник больницы привлечен к дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.